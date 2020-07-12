Hem global piyasalarda hem de yurtiçinde haziran ayı olumlu bir seyirle tamamlandı.

Şubat ve mart aylarında yüzde 20 değer kaybeden MSCI Dünya Borsa Endeksi, nisan ayında yüzde 10,8 ve mayıs ayında yüzde 4,6 değer kazanmıştı. Haziran ayını da yüzde 2,5 değer kazanarak bitirdi.

Böylece MSCI Dünya Borsa Endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 19 yükselmiş oldu.

Haziran ayının en önemli özelliği ise MSCI Dünya Borsa Endeksi’nden nisanda yüzde 1,8, mayısta yüzde 4 daha kötü performans gösteren MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nin atak yaparak yüzde 5,5 fark atması oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.