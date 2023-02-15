ARA
Bist 100
4948,08
9,83%
Bist 100
Dolar/TL
18,849
0,0544%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2016
-0,1451%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0718
-0,1895%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1113,11
-0,98%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • VİOP'ta endeks kontratı bir haftalık ara sonrası yükselişle açıldı

VİOP'ta endeks kontratı bir haftalık ara sonrası yükselişle açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 5 işlem günlük aranın ardından açılış seansında yüzde 4,9 değer kazanarak 5.315,00 puana yükseldi.

15 Şubat 2023 | 09:35
0
VİOP'ta endeks kontratı bir haftalık ara sonrası yükselişle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 4,9 üzerinde 5.315,00 seviyesinden işlem gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 5 işlem günü tatil edilen Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasaları, bir dizi tedbirle bugün yeniden açılıyor.

Geçen hafta salı günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 7,5 altında 5.068,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 5.115,00 puana çıktı.

Borsa İstanbul dünkü açıklamasında açılış seansında pay piyasaları ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini, emir iptali ücretlerinin de artırıldığını bildirdi.

Analistler, ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgiyi artırmasının beklendiğini belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını vurgulayan analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yakından izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.250 puanın destek, 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1113,11 -0,98%
  • ALTIN ONS 1836,72 -1,04%
  • BIST 100 4948,08 9,83%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,849 0,0544%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2016 -0,1451%
  • EURO/USD 1,0718 -0,1895%
  • INGILIZ STERLINI 1,20633 -0,93413%
  • JAPON YENI 133,436 0,305%
  • KANADA DOLARI 1,33957 0,43486%
  • RUS RUBLESI 74,415 1,1073%
Günün En Çok Okunanları
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Erdoğan: Enkaz altından 8 binin üzerinde insan sağ çıkarıldı
Erdoğan: Enkaz altından 8 binin üzerinde insan sağ çıkarıldı
Bakan Akar'dan terhis açıklaması
GERİ
İLERİ
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Erdoğan: Enkaz altından 8 binin üzerinde insan sağ çıkarıldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL