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Yabancı borsada 44 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 43,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

11 Mayıs 2023 | 15:06
Son Güncellenme: 11 Mayıs 2023 | 15:14
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Yabancı borsada 44 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Mayıs haftasında net 43,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 70,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Nisan itibarıyla 23 milyar 746,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Mayıs'ta 22 milyar 501,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 1 milyar 97,4 milyon dolardan 1 milyar 46,3 milyon dolara, Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) stokları da 71,8 milyon dolardan 71,6 milyon dolara indi.

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