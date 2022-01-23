Yabancı yatırımcılar 2021’i 1,6 milyar dolarlık satışla tamamlarken takas payı yüzde 40’lara geriledi. Yabancı alımı için kurda stabilizasyon, faizlerde denge, CDS ve enflasyonda düşüş şart.

Yabancıların ekonomi politikalarının ilk sonuçlarını görmek ve güven tazelemek istedikleri de kaydediliyor.

2020’de BİST’te 4,6 milyar dolarlık net çıkış yapan yabancı yatırımcılar, 2021’i 1,6 milyar dolarlık satışla tamamladı.

Yüzde 60 ile başladığı 2020’nin sonunda yüzde 45’e gerileyen borsadaki yabancı payı ise 2021 yılsonunda yüzde 40,6 oldu.

BİST-100 ise 2021’de yüzde 25,8 yükseldi. Mevcutta BİST’teki yüzde 40,5 payla TL varlıklara yabancı ilgisi tarihi düşük seviyelerde bulunurken borsada ise 2.000’lerin üzerindeki olumlu görünüm sürüyor.

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