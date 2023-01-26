Yabancı yatırımcı 331 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Ocak haftasında net 330,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 2,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Ocak itibarıyla 25 milyar 389,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 Ocak'ta 27 milyar 148,8 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 260,2 milyon dolardan 1 milyar 277,7 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları da 91,8 milyon dolardan 90,1 milyon dolara geriledi.