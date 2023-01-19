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Yabancı yatırımcı 67,6 milyon dolarlık hisse aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 67,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

19 Ocak 2023 | 15:02
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Yabancı yatırımcı 67,6 milyon dolarlık hisse aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Ocak haftasında net 67,6 milyon dolarlık hisse senedi, 80,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Ocak itibarıyla 26 milyar 666,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Ocak'ta 25 milyar 389,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 203,2 milyon dolardan 1 milyar 260,2 milyon dolara, ŞBS stokları da 83,6 milyon dolardan 91,8 milyon dolara çıktı.

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