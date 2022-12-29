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Yabancı yatırımcı borsada bu hafta da satıcılı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 325,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

29 Aralık 2022 | 14:56
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Yabancı yatırımcı borsada bu hafta da satıcılı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Aralık haftasında net 325,8 milyon dolarlık hisse senedi, 1,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Aralık itibarıyla 27 milyar 383,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Aralık'ta 28 milyar 149,9 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 200,3 milyon dolardan 1 milyar 221,7 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları ise 93,5 milyon dolardan 90,4 milyon dolara geriledi.

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