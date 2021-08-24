Yabancı yatırımcılar temmuzda en çok net alımı Koç Holding ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise SASA ve Petkim hissesinde gerçekleştirdi.

BİST, Temmuz ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yapılan ististiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Temmuz ayında Temmuz atında BİST’te 7 milyar 304,2 milyon dolar alım, 7 milyar 307,8 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar borsada 3,6 milyon dolarlık net satım gerçekleştirmiş oldu.

BİST verilerine göre, yılın ilk 7 aylık döneminde ise yabancılar 138 milyar dolarlık hisse senedi alımı, 140 milyar dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştirirken, yılın ilk 7 aylık diliminde net satım 1,8 milyar dolar oldu.

Yabancı yatırımcılar Temmuz ayı içerisinde BİST’te en çok net alımı Koç Holding ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise SASA ve Petkim hissesinde gerçekleştirdi.

Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Temmuz / 2021

Hisse Alış Tutarı Satış Tutarı Net KCHOL 218,568,987 192,637,899 25,931,088 EREGL 376,130,371 350,341,254 25,789,118 ASELS 145,266,575 123,562,004 21,704,572 ARCLK 199,989,020 181,611,236 18,377,784 SAHOL 140,555,074 125,389,483 15,165,591 BIMAS 135,993,735 123,025,010 12,968,725 YKBNK 183,221,961 176,337,085 6,884,877 KOZAL 203,350,843 197,001,374 6,349,470 KRDMD 304,481,296 298,668,256 5,813,040 CCOLA 31,060,066 25,542,510 5,517,557

Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Temmuz / 2021