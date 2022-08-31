Son dönemde yabancı yatırımcıların piyasaya yeniden girdiği ve borsada alım yaptıkları görülüyor. Yabancı takas oranı dip seviyelerden dönmek üzere konumlanırken, bilançoların beklentileri aşması ve likiditenin artması da yatırımcıları BİST’e yönlendiriyor. TCMB’nin verilerine göre; 19 Ağustos ile biten haftada yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 366 milyon dolarlık alım yaptı. Bu, dokuz aylık periyotta en yüksek tutarlı haftalık alım oldu. 22-29 Ağustos haftasında da yabancı yatırımcılar alım yapmaya devam etti ve ilgili haftada borsada yüzde 0,42 oranında alım gerçekleştirdi. Biz de hem ağustos ayının son haftasında hem de yıl başından bu yana yabancıların en çok tercih ettiği hisseleri listeledik.

2022’nin başından itibaren borsada yoğun şekilde satış yapan yabancı yatırımcıların son dönemde alıma geçtiği görülüyor. Bu süreçte başta bankacılık olmak üzere hisselere gelen alımlar, borsadaki yükseliş hareketini de destekleyen bir unsur oldu. TCMB’nin verilerine göre; 19 Ağustos ile biten haftada yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 366 milyon dolarlık alım yaptı. Bu, dokuz aylık periyotta en yüksek tutarlı haftalık alım oldu. Böylece ağustos ayının ilk üç haftasında borsada toplam yabancı alımı tutarı 724 milyon dolara ulaşırken yabancıların hisse senedi stok tutarı ise 16,9 milyar dolardan 18,2 milyar dolara yükseldi. 19 Ağustos ile biten haftada BİST’te hisse senetlerinde yabancı payı da yüzde 35’in üzerine çıktı ve haziran ayındaki seviyesini yakaladı.

Alım yapılan hisseler

22-29 Ağustos haftasında da yabancı yatırımcılar alım yapmaya devam etti ve ilgili haftada borsada yüzde 0,42 oranında alım gerçekleştirdi. İş Yatırım’ın verilerine göre, bu süreçte en çok alım yapılan ilk 10 hisse; DO&CO, Doğan Holding, Beşiktaş Futbol Yatırımları, Edip Gayrimenkul, Makim Makine, Sönmez Filament, Desa Deri, Halk GYO, Safkar Ege Soğutmacılık ve Yünsa olarak sıralandı.

Son haftalarda gelen alımlarla birlikte yıl başından 29 Ağustos’a kadarki süreçte yabancı yatırımcıların satış oranı yüzde 5,99’a gerilerken, borsadaki yabancı payı yüzde 34,61 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu sekiz aylık süreçte yabancıların alımda en çok tercih ettiği ve yabancı payı en çok artan hisseler ise şunlar: