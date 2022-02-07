2021’i 1,6 milyar dolarlık satışla tamamlayan yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki payı yıl sonunda yüzde 40,6 oldu. Peki, yabancıların 2021 yılında hisse tercihi ne oldu?

Ceren Oral Balaban/ coral@ekonomist.com.tr

2020’de BİST’te 4,6 milyar dolarlık net çıkış yapan yabancı yatırımcılar, 2021’i 1,6 milyar dolarlık satışla tamamladı. Yüzde 60 ile başladığı 2020’nin sonunda yüzde 45’e gerileyen borsadaki yabancı payı ise 2021 yıl sonunda yüzde 40,6 oldu.

Yabancı yatırımcıların özellikle 2021 Aralık’ta sert satışlar yaptığı görülüyor. Öyle ki yabancılar yılın son ayında hisseden 1 milyar dolar net çıkış yaptı. Özellikle bankaların ve 2021 Ekim-Kasım’da yabancı para cinsinden para kazandığı için yapılan alımlarla endeksin üzerinde getiri sağlayan şirketlerin en yüksek yabancı satışıyla karşılaştıkları gözlemlendi.

Yabancıların geçen yıl en çok alım yaptıkları 10 hisse ve hisse getirileri ise şöyle…