Yabancı yatırımcılar 2021 Nisan’da hisseye 80 milyon dolarlık net giriş yaptı. Her ne kadar son üç aydır görülen ve toplam 1,93 milyar dolar net çıkışa neden olan satış serisi sona erse de yabancı yatırımcıların nisan sonu itibarıyla halka açık kısımdaki payı 2003 Nisan’dan beri en düşük seviye olan yüzde 42,8’e geriledi. 25 Mayıs itibarıyla ise yüzde 42 seviyesinde bulunuyor. Böylece 2021 Ocak-Nisan ayları arasında yabancıların toplam satış miktarı 1,8 milyar dolar oldu. Yabancılar 2021’nin ilk 4 ayında hangi hisselere yöneldi, hangilerinden çıktı? İşte detaylar…