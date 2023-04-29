ARA
Bist 100
4617,93
-3,58%
Bist 100
Dolar/TL
19,4487
0,0623%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4295
-0,0322%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1018
-0,0852%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1244,29
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada kayıp yüzde 7'i aştı

Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada kayıp yüzde 7'i aştı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,87, altının gram satış fiyatı yüzde 0,56 değer kaybederken, avro/TL yüzde 0,62 dolar/TL yüzde 0,25 değer kazandı.

29 Nisan 2023 | 09:23
0
Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada kayıp yüzde 7'i aştı

BIST 100 endeksi, en düşük 4.578,14 ve en yüksek 5.076,41 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,87 azalarak 4.617,93 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,56 değer kaybıyla 1.241 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 azalışla 8.314 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.046 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.035 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,25 artışla 19,4540 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,62 kazançla 21,4100 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,96, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,03 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,67 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1244,29 0,17%
  • ALTIN ONS 1989,4 0,07%
  • BIST 100 4617,93 -3,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4487 0,0623%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4295 -0,0322%
  • EURO/USD 1,1018 -0,0852%
  • INGILIZ STERLINI 1,2566 0,54047%
  • JAPON YENI 136,316 1,722%
  • KANADA DOLARI 1,35504 -0,33906%
  • RUS RUBLESI 79,975 -1,9914%
Günün En Çok Okunanları
Mevduat faizlerindeki artış bankaları nasıl etkiler?
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı
Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı
Deprem sonrası konut arayışı ve fiyatlarının tırmandığı 2 il
Deprem sonrası konut arayışı ve fiyatlarının tırmandığı 2 il
SPK onayladı: Bir halka arz daha geliyor
SPK onayladı: Bir halka arz daha geliyor
Togg'dan teslimat tarihi açıklaması
Togg'dan teslimat tarihi açıklaması
TOKİ İstanbul'da 20 dükkanı satış sundu: İşte detaylar
TOKİ İstanbul'da 20 dükkanı satış sundu: İşte detaylar
Ekonomistlerden nisan enflasyonu tahmini
GERİ
İLERİ
Mevduat faizlerindeki artış bankaları nasıl etkiler?
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı
Deprem sonrası konut arayışı ve fiyatlarının tırmandığı 2 il
SPK onayladı: Bir halka arz daha geliyor
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı
Deprem sonrası konut arayışı ve fiyatlarının tırmandığı 2 il
SPK onayladı: Bir halka arz daha geliyor
Togg'dan teslimat tarihi açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten pay geri alım kararı
Deprem sonrası konut arayışı ve fiyatlarının tırmandığı 2 il
SPK onayladı: Bir halka arz daha geliyor
Togg'dan teslimat tarihi açıklaması
TOKİ İstanbul'da 20 dükkanı satış sundu: İşte detaylar
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL