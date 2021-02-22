Geçen haftanın en önemli konu başlığını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 18 Şubat’taki PPK toplantısı oluşturdu. 2020 Aralık’ta politika faizini 200 baz puanlık artırımla yüzde 17’ye taşıyan TCMB, 2021 Ocak’ta beklemede kalmayı tercih etmişti.

18 Şubat PPK’sı için anket sonuçları politika faizinde değişiklik yapılmayacağına işaret edildi. Enflasyonun henüz yıl içi zirve seviyeyi görmediği düşünüldüğünde faiz artırımına kapının tamamen kapalı olduğunu söylemenin de zor olduğu üzerinde duruldu.

TCMB, politika faizi olan haftalık repo faizini piyasadaki genel beklentiyle uyumlu olarak yüzde 17’de sabit tuttu. TCMB sıkı para politikası duruşunun uzun bir müddet sürdürüleceğini ve gerekirse ilave parasal sıkılaşma yapılacağını belirtti.

Uzmanlara göre, enflasyondaki ve enflasyon beklentilerindeki düşüşlere paralel, para politikası faizi indirilebilir. Ancak sıkı para politikası duruşu yani politika faizindeki yüksek reel faiz korunacak. Gösterge faiz ise yüzde 15’e yakın seviyelerdeki hareketini sürdürüyor.