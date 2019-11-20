MENA ülkelerinde büyüyecek
Dünyanın önde gelen finansal kuruluşlarından Citi tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde, çok sayıda FinTech şirketinin katılımıyla gerçekleştiren MENA FinTech Challenge’ın Türkiye’den kazananı Octet Türkiye oldu.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Octet Türkiye, Citi’nin MENA bölgesindeki FinTech girişimlerinin dört farklı alanda çözümlerini tanıtmaları ve fikirlerini uygulamaya geçirmeleri için düzenlediği yarışmada, KOBİ’ler ve büyük şirketler için uygulamaya sunduğu ticaret portalı ve garantili ödeme çözümleriyle ipi göğüsledi.
Yarışmada, Octet Türkiye’nin yanı sıra, Mısır’dan Fawry ve PaySky, Birleşik Krallık’tan ise Wipro/ Tradestream kazananlar arasında yer aldı.
Citi Global İşlem Bankacılığı Ortadoğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye (MENAPT) Bölge Başkanı Emre Karter, “FinTech camiasına fikirlerini sergileme fırsatı sunarak, bölgedeki FinTech şirketlerinin gelişimlerine ve büyümelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz’’ dedi.
Octet Türkiye Genel Müdürü Dr. Selim Seval ise Octet’in sekiz yıldır Asya-Pasifik Bölgesi’nde 2017’den bu yana da İstanbul’da başarılı operasyonlar yürüttüğünü söyledi.
MENA ülkelerinde genişlemeye hazır olduklarını belirten Seval, “Türkiye’de 2017 yılından bu yana bin 500’den fazla şirkete hizmet sunuyoruz. KOBİ’ler ve büyük şirketlerin hayatını kolaylaştırırken, satıcı için nakit akışını kısaltıyor alıcı için de uzatıyoruz” diye konuştu.
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