Microsoft, GrowthX Accelerator programıyla Türkiye’deki start up’lara destek olacak. Programla B2B modelde çalışan start up’ların teknoloji, mentorluk ve pazar erişiminde güçlendirilmesi hedefleniyor.

Microsoft for Startups ile Abu Dhabi Yatırım Ofisi (ADIO) iş birliğinde geliştirilen GrowthX Accelerator programı için başvurular açıldı.

GrowthX Accelerator ile B2B modelde çalışan start up’ların teknoloji, mentorluk ve pazar erişimi anlamında güçlendirilmesi ve yeni küresel dijital ekonomide büyümelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Türkiye’deki start up ekosistemi 2020 yılında rekor seviyede büyüme kaydetmiş ve 155 start up, toplamda 143 milyon dolarlık yatırım toplamıştı.

Microsoft, geçtiğimiz ocak ayından bu yana merakla beklenen GrowthX Accelerator programı için başvuruları açtığını duyurdu. Program kapsamında çeşitli zorluklar yaşayan kurumsal şirketler ile onlara çözüm önerisi getirebilecek start up’lar arasında bir köprü oluşturularak yeni iş birliklerine zemin hazırlanıyor.

Programla ilgili görüşlerini dile getiren Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, “2020 özellikle Türkiye’de start up’ların atağa kalktığı bir sene olarak tarihe geçti.

GrowthX Accelerator, bu doğrultuda start up’ların ihtiyaç duydukları araçları, eğitim imkanlarını ve bağlantıları sunan geniş çerçeveli bir gelişim programı olma özelliğine sahip. Türkiye girişim ekosistemine değer katmanın yanı sıra yapılan iş birlikleri sonucunda dünyaya örnek projeler üretmeyi de hedefliyoruz” diyor.

12 HAFTALIK PROGRAM

Microsoft for Startups kapsamında uygulamaya konulan GrowthX Accelerator programına dahil olan start up’lar, Microsoft’un müşterilerinden ve iş ortaklarından oluşan ekosistemine erişim sağlayabilecekleri gibi, aynı zamanda Abu Dhabi’nin teknoloji şirketlerine sunduğu imkanlardan da faydalanarak güçlenecekler.

Birlikte öğrenerek ve büyüyerek yatırım almaya hazır hale gelecek inovatif girişimciler, böylece bölgedeki kurumsal şirketlerle daha sağlam bağlantılar kurabilecekler.

Program çerçevesinde sanal ve fiziki atölye çalışmalarının yanı sıra “demo günleri” ve networking etkinlikleri de düzenlenecek. Bu etkinliklerde start up’ların vizyonlarını yatırımcılara ve Microsoft’un bölgedeki müşterilerine anlatma şansı olacak.

12 haftalık ilk dönemin sonunda, kurumsal ortağının sorunlarını en etkin şekilde çözebilen 15 start up Microsoft tarafından seçilecek.