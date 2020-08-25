Sanayidebul, her ölçekten sanayi kuruluşunu talep verme ve teklif almak için bir araya getiren online bir B2B platformu. Her türlü sanayi ürününün listelenebildiği Sanayidebul’da sanayi makinelerinden acil ihtiyaç duyulan parçalara kadar farklı ürünleri bulmak mümkün.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Türkiye’de sanayi alanında dijitalleşme olması gereken seviyeye henüz ulaşabilmiş değil. Sanayi şirketlerinin operasyonlarının en önemli ayaklarından biri olan satın alma ve pazarlama süreçlerine online bir çözüm yaratma fikriyle yola çıkan Sanayidebul, her ölçekten sanayi kuruluşunu talep verme ve teklif alma anlamında bir araya getiren online bir B2B platformu.

Platform, hem geniş işlem hacmiyle sanayi sektörünün lokomotifi konumundaki büyük firmalar, hem de sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler için farklı avantajlar sağlamak hedefiyle yola çıktı. Sanayidebul’un tohumları, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde atıldı.

Sanayidebul CEO’su Cenk Torun, İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok kurumda farklı pozisyonlarda görev aldı.

2001’de ortakları arasında yer aldığı Axis Construction & Consulting’de başlayan girişimcilik hikayesine, temelini 2002’de Belçika’da attığı STM Special Textile Manufacturing’ı kurarak devam etti.

2010’da ise Centor Binicilik Tekstil Promosyon Malzemeleri’ni kurdu. 2016 yılında Mentors Network Turkey’de mentor olarak deneyimlerini girişimci adayları ile paylaşmaya başladı. Ahmet Tansu Yalvaç ve Alpin

Karagözoğlu ile birlikte 2018 yılında İTÜ Çekirdek’te Sanayidebul’un temelini attı.

GENİŞ LİSTE YELPAZESİ

Cenk Torun, hem sanayi sektörünün lokomotifi konumundaki büyük şirketlere hem de sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lere alım satım süreçlerinde avantaj sağladıklarını ifade ediyor.

Torun, “Türkiye’nin geniş coğrafyasına yayılmış, farklı üretimler gerçekleştiren her ölçekten sanayi şirketinin birbirlerinden, ürün ve hizmetlerinden haberdar olmasını sağlayarak şirketlere ticaret yapma fırsatı sunuyoruz” diyor.

Her türlü sanayi ürününün listelenebildiği Sanayidebul, sıfır ve ikinci el sanayi makinelerinden acil ihtiyaç duyulan parçalara dek geniş bir listeleme yelpazesine sahip. Kurumların atıl stoklarını değerlendirmelerini sağlarken ihtiyaç olan ürün ve parçalara kolaylıkla ulaşma ve teklif verme olanağı da sunuyor.

Öte yandan kurumlar, fuarlara katılmak ya da yüklü pazarlama maliyeti altına girmek zorunda kalmadan, ürünlerini Sanayidebul platformu üzerinde tanıtıp satabiliyor.

Yine şirketler Sanayidebul içerisinde yaptıkları aramalara göre bilgilendiriliyor ve piyasaya ilişkin güncel bilgileri alabiliyor. Böylece kurumlar için piyasa analizi yapmak da kolaylaşıyor.