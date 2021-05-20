2021 yılında franchising vermeye başlayan Tutku Yatak, 80 mağaza açacak. Franchise giriş bedeli alınmazken, mağaza açılış masraflarının yüzde 50’si de Tutku Yatak tarafından karşılanıyor.

Türkiye’de yatak sektörü ortalama 1,5 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. Bu büyümede en büyük faktör, kullanıcıların evlerine artık sıradan bir yatak almak yerine uyku kalitesini artırmak amacıyla konforlu, ortopedik ve sağlıklı ürünleri tercih etmelerinden kaynaklanıyor.

Ülkemizde yılda ortalama 5 milyon adet yatak satışı gerçekleşiyor. Son 10 yılda Türkiye’nin yatak ihracatı iki katına çıkarken, Türkiye dünyanın 14’üncü büyük üreticisi konumunda yer alıyor.

100 BİN YATAK ÜRETİM KAPASİTESİ

Sektörün oyuncularından Tutku Yatak, Kayseri’de toplam 30 bin metrekarelik alanda yıllık 100 bin yatak üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

200’ü fabrikada olmak üzere firma çatısı altında 300 kişi istihdam ediliyor. 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüme gerçekleştiren şirket, bu yıl yüzde 60 büyüme hedefliyor. Yurtiçinde 600 satış noktasında bulunan Tutku Yatak’ın mağaza sayısı ise 250.

Türkiye genelinde bayileşme hedefiyle birlikte ihracat noktasında da yeni pazarlarda yer almak için çalışmalarını sürdüklerini vurgulayan Tutku Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Kaya şöyle devam ediyor: “Son dönemde İsrail ve İrlanda ile sıcak ticari ilişkiler geliştirdik.

İtalya ve ABD’ye ise numune ürünler gönderdik. Bu iki ülke başta olmak üzere son yıllarda yurtdışından ürünlerimize önemli talep alıyoruz.

Hali hazırda ürün gruplarımız ‘modern’ yatak, panel mobilya, koltuk, kanepe ürün gruplarından oluşurken, başlangıç olarak bu yılın ikinci yarısından itibaren odak noktamızı yatak ve genç odası üzerinde ağırlaştırmayı planlıyoruz.

Önümüzdeki iki yıllık süreçte ise fabrikamızda yıllık 365 bin yatak üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.”

GİRİŞ BEDELİ ALINMIYOR

Franchising vererek büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Kaya, “Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz başta olmak üzere yoğun talep görüyoruz. 2020 yılında İç Ege ve Doğu bölgelerimize yatırım yapmaya başladık. Türkiye genelinde bayilikler vermeye hazırız.

Şubeleşmede cadde üzeri mağazaları daha çok tercih edeceğiz” diyor. 2021 yılı için 80 mağaza açmayı planladıklarını belirten Kaya, ilk aydan itibaren yatırımın dönüşünün hızla alınabileceği bir model yarattıklarını söylüyor.

Kaya, “Önceliğimiz showroom’larda tamamen Tutku yatak satan bayiler oluşturmak. Böylece Türkiye genelinde yoğun talep gören bir marka olmayı hedefliyoruz. Bayilik aşamasında masrafın yüzde 50’sini karşılıyoruz. Tabela masrafı da bizden.

Bayilerimizle üç yıllık sözleşme imzalıyoruz” diye konuşuyor. Franchise için giriş bedeli alınmıyor. Bayilerden royalty bedeli alınmıyor. Bayiler için yıllık 2 milyon TL ciro hedefi bulunuyor.

Yüzde 40 ile 50 arasında kâr marjı bulunuyor. Bayilere ürünlerin teslimatı doğrudan Tutku Yatak’ın kurduğu lojistik ağıyla gerçekleştiriliyor.

İŞİN AYNASI

Uygun yer: Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’e öncelik verilecek.

İlk sermaye: Franchise giriş bedeli alınmıyor. Mağaza açılış masraflarının yüzde 50’si Tutku Yatak tarafından karşılanıyor.

Ciro hedefi: Yıllık 2 milyon TL.

Kar marjı: Yüzde 40 ile 50 arasında değişiyor.

Bayilerde aranan özellikler: Sektörde bilgi ve tecrübe birikimi olan, mobilya sektöründe faaliyet göstermek isteyen bayiler tercih ediliyor.

Başvuru için iletişim: 0555 679 16 09 ya da 0549 738 36 49