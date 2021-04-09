Chef Seasons, gurme tuzlardan çeşnilere kadar 2 bin 500’ün üzerinde ürün ile geniş bir segmentte üretim yapıyor. Nusret ile iş birliğine giden marka, yurtdışında 10 milyondan fazla haneye ulaşmayı hedefliyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Culinary Ingredients olarak tabir edilen, tüketici ve restoran kanalı da dahil bir çok kategoriyi kapsayan baharat, çeşni, içecek tozu, sos gibi lezzet vericilerin pazar büyüklüğünün Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyar TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye’de her yıl baharat ve çeşni grubunun ortalama yüzde 7, sos kategorisinin de yüzde 15-20 bandında büyüdüğü tahmin ediliyor.

Bu segmentte faaliyet gösteren girişimci markalardan biri olan Chef Seasons da özellikle yurtdışı pazarlarda büyüyerek global bir şirket olmayı hedefliyor. Chef Seasons, gurme tuzlardan çeşnilere, baharat karışımlarından salata soslara kadar 2 bin 500’ün üzerinde ürün ile geniş bir segmentte üretim yapıyor.

Endeavor girişimcisi seçilen marka, şu anda 30 ülkede yılda 80 milyondan fazla tüketiciyle ürünlerini buluşturuyor.

Türkiye’de 3 binden fazla restoran, Chef Seasons’ın ürettiği ürünleri kullanıyor. Şu anda 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Chef Seasons CEO’su Burak Hucuptan, Türkiye pazarında da birçok süpermarket zincirinin private label üretimini yaptıklarını belirtiyor.

Ayrıca birçok uluslararası markanın restoranlarda kullanılan ürünlerinin de üretimi Chef Seasons tarafından gerçekleştiriliyor.

NUSRET İLE İŞ BİRLİĞİ

2020 yılında Fransa, Hong Kong, Rusya, Suudi Arabistan, Kolombiya pazarlarına giriş yapan marka, Nusret ile iş birliğine gitti.

Bu iş birliğinden doğan ‘#saltbae’ markasıyla yurtdışı satış ağlarını artırmayı, sos kategorisinde daha hızlı bir büyüme gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Hucuptan, şunları anlatıyor: “#saltbae markası ile imzaladığımız sözleşme ile tuz, çeşni, baharat karışımları ve sos kategorilerinde geliştirdiğimiz ürünler Kuveyt, Katar, Irak’tan sonra bu ay itibaren Londra marketlerinde yerini aldı. Gerçekleştirdiğimiz bu üretim ile İngiltere, AB ülkeleri, Rusya, Japonya, Güney Kore, Latin Amerika ve tüm Ortadoğu ülkelerini kapsayan iş planı ile 10 milyonun üzerinde hane halkına erişmeyi hedefliyoruz.”

SIVI SOS TESİSİ KURACAK

Kuruluşundan itibaren ilk iki yıl üretimlerini fason olarak farklı tesislerde gerçekleştirdiklerini söyleyen Hucuptan, 2011 yılında kendi üretim tesislerini kurduklarını belirtiyor. Bu yıl yeni yatırımlara hazırlandıklarını ifade eden Hucuptan, şöyle devam ediyor: “2021 yılında daha görünür olmayı hedefleyerek ürünlerimizi daha çok kişiye ulaştırmak istiyoruz.

Temmuz ayında İzmir’de yeni sıvı sos üretim tesisinin temelini atmaya hazırlanıyoruz. Yeni nesil marinasyonlar, kavrulmuş çeşniler, superfood çeşniler ve özel salata soslarından oluşan binlerce inovatif karışımıyla 2,5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceğiz. 3 bin metrekare alana sahip yıllık 12 milyon şişe kapasiteli yeni sıvı sos tesisinde üretim bu yıl başlayacak.”