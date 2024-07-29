ARA
Bist 100
10891,42
0,18%
Bist 100
Dolar/TL
32,9456
-0,0134%
Dolar/TL
Euro/TL
35,8008
-0,218%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0856
0,0908%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2528,56
0,86%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İTO'dan istihdam raporu: Gençler mavi yakalı işlere ‘ilgi göstermiyor', İstanbul'da işçi bulamayan üretimini Anadolu'ya kaydırıyor

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi (İTOSAM) tarafından "İstihdamı Kazanmak: Firmaların Çalışan İstihdamında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor yayımlandı.

29 Temmuz 2024 | 12:24
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2024 | 12:26
İTO'dan istihdam raporu: Gençler mavi yakalı işlere ‘ilgi göstermiyor', İstanbul'da işçi bulamayan üretimini Anadolu'ya kaydırıyor

İTO Stratejik Araştırmalar Merkezi "istihdam" raporunu yayımladı
- Rapora göre, vasıflı çalışanları elde tutabilmek için firmalar, işçilerin her türlü problemini çözmeye ve olabildiğince iyi ücret vermeye çalışıyor, öyle ki usta kaynakçı 10 yıllık bankacıdan yüksek maaş alabiliyor
İSTANBUL (AA) -

Oda'dan yapılan açıklamaya göre, raporda, Türkiye'nin, kapsayıcı bir ekonomik kalkınma serüveni için daha nitelikli ve dengeli bir istihdam piyasasına ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Mavi yakalı çalışan istihdamında yaşanan sorunların arasında teknik eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve imaj-statü problemlerinin ön planda bulunduğu ifade edilen raporda, beyaz ve gri yakalı çalışanlarda ise yükseköğretim sistemindeki yapısal sorunların ve teknolojik açığın öne çıktığı belirtildi.

İstanbul’un Türkiye’deki toplam istihdamın yüzde 20’sini barındırdığına dikkat çekilen istihdam raporunda, işveren tarafından ilan edilmiş ve doldurulmayı bekleyen "açık işlerde" mavi yakalı mesleklerin ciddi bir hakimiyeti olduğu görüldüğü kaydedildi.

Temelde zanaatkarlar, operatörler ve montajcılardan oluşan orta vasıflı mavi yakalı mesleklerdeki "açık iş" payının işsiz payından daha yüksek olduğuna işaret edilen raporda, "İş beğenmeme olgusunun ülkemizde temelde bu mesleklerde yaşandığı söylenebilir." değerlendirmesine yer verildi.

"Mavi yakalı çalışan ihtiyacı süreklilik arz ediyor"

İstihdam raporunda anket yapılan firmaların görüşlerine de yer verildi.

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın, mavi yakalı çalışan bulmada da mevcut mavi yakalı çalışanları elde tutmada da önemli sorunlar yaşadığını ifade ettiği aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Firmaya göre üniversite mezunları ‘dört yıllık üniversite bitirdim, bu mavi yakalı işi nasıl yapayım’ diye bir yaklaşım içinde olma eğilimindedir. Öte yandan, firmaya göre mevcut mavi yakalı çalışanlar da yüzde 10 gibi görece ufak bir ücret farklılığı nedeniyle toplu bir şekilde başka bir firmaya kolayca geçebilmektedir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma ise mavi yakalı çalışan bulamadıklarını ifade etmektedir. Bu durumun özellikle İstanbul’da geçerli olduğunu ve bu nedenle üretimi belli oranda Anadolu’ya kaydırdıklarını ifade etmektedir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir firma ise gençlerin (mavi yakalı) işlere ‘ilgi göstermediğini’, vasıflı mavi yakalı çalışan bulmanın zor olmasının yanı sıra yetiştirecek eleman bulmakta da ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etmiştir."

"Usta kaynakçı 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş almaktadır"

İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ankete katılan bir başka firmanın da "kalifiye (mavi yakalı) personel ve ‘vasıflı usta’ bulmanın çok zor olduğunu, bu nedenle kriterleri gevşetmeye başladıklarını dile getirdiği belirtilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Dahası, işe başlayanların bir kısmının da işi ağır bulmalarından dolayı ‘üç-beş gün’ çalıştıktan sonra işi bırakıp gittiklerini belirtmektedir. Yine, vasıflı çalışanları elde tutabilmek için ‘her türlü problemlerini çözmeye’ ve olabildiğince iyi ücret vermeye çalıştıklarını belirtmektedir. Öyle ki ‘usta kaynakçı’ 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş almaktadır. Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren bir firma da 'teknik personel' bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ve 'elemanların vasıf kazandıktan sonra yaptıkları ilk işin kaçmak' olduğunu ifade etmektedir. Firma vasıflı veya yetiştirilmek üzere mavi yakalı çalışan ihtiyacının süreklilik arz ettiğini belirtmektedir. Yine başka bir firma da teknik alanlarda vasıflı eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedir."

Raporun sonuç bölümünde ise "Çalışanlar-firmalar-toplum üçgeninde ortaya çıkan bu kaybet-kaybet-kaybet sarmalının kazan-kazan-kazan iklimine çevrilebilmesi için çok boyutlu ve kapsamlı bir istihdam stratejisinin, politikasının, planının geliştirilmesi ve atılacak kısa, orta, uzun vadeli somut adımların belirlenmesi, programlanması ve atılması gerekmektedir." denildi.

İlgili Haberler
Mobilya sektöründe yetişmiş ve ara eleman sıkıntısı: 'Tehlike çanları çalıyor'
Mobilya sektöründe yetişmiş ve ara eleman sıkıntısı: 'Tehlike çanları çalıyor'
0
  • ALTIN GRAM - TL 2528,56 0,86%
  • ALTIN ONS 2387,18 0,95%
  • BIST 100 10891,42 0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,774 -0,102%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38395 0,10307%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,1 1,1724%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,9456 -0,0134%
  • EURO/DOLAR 1,0856 0,0908%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8008 -0,218%
  • STERLIN/DOLAR 1,2868 0,13229%
Borsa Haberleri
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
'Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon' yarın halka arz edilecek
Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
Alarko Holding'den (ALARK) geri alım
Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
GERİ
İLERİ
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
'Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon' yarın halka arz edilecek
Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
Alarko Holding'den (ALARK) geri alım
Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL