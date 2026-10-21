TCDD 166 işçi alımı başvurusu bugün itibarıyla alınmaya başlandı. TCDD 166 daimi işçi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler başvurabilir?

Adaylar, 21 Ekim 2026 ile 26 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler. İşlemler, İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılarak "Açık İş İlanları" sekmesinden yapılıyor. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listeden yalnızca bir iş yeri ve bir meslek dalı için başvuru yapma hakkına sahip. Alımlar il ve ilçe düzeyinde yapıldığından, adayların ikamet adreslerinin (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) başvurdukları yerle uyumlu olması şartı isteniyor.

Şartlar neler?

İlana başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi genel şartların yanı sıra, TCDD'nin çalışma koşullarına uygun spesifik şartları da taşıması gerekmektedir. İlan kapsamında sadece erkek adayların başvuruları kabul edilecektir. Ayrıca adayların ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olması zorunludur. Alımlar sadece lise ve dengi (ortaöğretim) meslek okulu mezunlarına yöneliktir. İlgili alandan mezun olunması şarttır

Hangi mesleklerden işçi alınacak?

Kurum, 166 kişilik kontenjanı operasyonel ihtiyaçlarına göre farklı meslek dallarına bölüştürdü. En fazla istihdam sağlanacak kadrolar şunlar:

-Lokomotif ve Vagon Tamirciliği (Mekaniker)

-Elektrikçi (Genel)

-Motor ve Makine Teknisyeni

-Tren Teşkil İşçisi

-Elektronik İşçisi

-Kaynakçı ve Tesviyeci