ARA
Bist 100
7470,18
1%
Bist 100
Dolar/TL
29,4981
0,1654%
Dolar/TL
Euro/TL
32,6311
-0,1227%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1039
-0,2381%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,37
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Şirketlerin 2024 projeksiyonları

Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı ardından gelen gıda ve enerji krizi dünya ekonomilerini resesyona sürüklerken ihracat odaklı büyüyen Türkiye ekonomisi bu süreçten olumsuz etkilenmişti.

31 Aralık 2023 | 09:00
Son Güncellenme: 31 Aralık 2023 | 10:39
0
Şirketlerin 2024 projeksiyonları

Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı ardından gelen gıda ve enerji krizi dünya ekonomilerini resesyona sürüklerken ihracat odaklı büyüyen Türkiye ekonomisi bu süreçten olumsuz etkilenmişti. 

2023 yılına ise deprem felaketiyle başlayan Türkiye için ilk yarı zorlayıcı bir süreç oldu. Dışarıda Filistin-İsrail savaşı tüm bu olumsuzluklara eklenirken genel seçimler sonrası ekonomi politikalarında değişiklik olmasına rağmen içeride yüksek kur ve enflasyonla mücadele devam etti. 

Yüksek kur ve enflasyon sorunlarıyla 2024 yılına girecek olan Türkiye’yi bir de yerel seçimler bekliyor. Ancak şirketler tüm olumsuzluklara rağmen yatırımlarına devam edecek.  Krizi fırsata çevirmeye odaklanan şirketler üretimden sürdürülebilirliğe farklı alanlara yatırım yaparak fark yaratmaya çalışıyor. Farklı sektörlerden 21 şirket, 2024 projeksiyonlarını Almanak özel sayısı için anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,37 0,02%
  • ALTIN ONS 2062,74 -0,19%
  • BIST 100 7470,18 1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,4981 0,1654%
  • EURO/TURK LIRASI 32,6311 -0,1227%
  • EURO/USD 1,1039 -0,2381%
  • INGILIZ STERLINI 1,27484 0,12213%
  • JAPON YENI 140,981 -0,272%
  • KANADA DOLARI 1,32497 0,16253%
  • RUS RUBLESI 89,25 0,8475%
Günün En Çok Okunanları
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
TMSF, Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini satışa çıkardı
TMSF, Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini satışa çıkardı
Ticarette yeni kurallar: İşte 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek düzenlemeler
Ticarette yeni kurallar: İşte 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek düzenlemeler
Borsa'da 2024'te yabancı yatırımcı beklentisi için bir yorum
Borsa'da 2024'te yabancı yatırımcı beklentisi için bir yorum
Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı
Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı
SPK yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi, halka arz şartları da değişti
SPK yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi, halka arz şartları da değişti
Uçakta sigara içmenin cezası artırıldı
Uçakta sigara içmenin cezası artırıldı
Piyasaları yeni yılın ilk haftası neler bekliyor? Yurt içinde gözler enflasyonda!
GERİ
İLERİ
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
TMSF, Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini satışa çıkardı
Ticarette yeni kurallar: İşte 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek düzenlemeler
Borsa'da 2024'te yabancı yatırımcı beklentisi için bir yorum
Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı
TMSF, Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini satışa çıkardı
Ticarette yeni kurallar: İşte 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek düzenlemeler
Borsa'da 2024'te yabancı yatırımcı beklentisi için bir yorum
Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı
SPK yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi, halka arz şartları da değişti
Ticarette yeni kurallar: İşte 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek düzenlemeler
Borsa'da 2024'te yabancı yatırımcı beklentisi için bir yorum
Turkcell 3 iştirakinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzaladı
SPK yeniden değerlemeye tabi tutarları güncelledi, halka arz şartları da değişti
Uçakta sigara içmenin cezası artırıldı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL