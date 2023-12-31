Şirketlerin 2024 projeksiyonları

Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı ardından gelen gıda ve enerji krizi dünya ekonomilerini resesyona sürüklerken ihracat odaklı büyüyen Türkiye ekonomisi bu süreçten olumsuz etkilenmişti.

2023 yılına ise deprem felaketiyle başlayan Türkiye için ilk yarı zorlayıcı bir süreç oldu. Dışarıda Filistin-İsrail savaşı tüm bu olumsuzluklara eklenirken genel seçimler sonrası ekonomi politikalarında değişiklik olmasına rağmen içeride yüksek kur ve enflasyonla mücadele devam etti.

Yüksek kur ve enflasyon sorunlarıyla 2024 yılına girecek olan Türkiye’yi bir de yerel seçimler bekliyor. Ancak şirketler tüm olumsuzluklara rağmen yatırımlarına devam edecek. Krizi fırsata çevirmeye odaklanan şirketler üretimden sürdürülebilirliğe farklı alanlara yatırım yaparak fark yaratmaya çalışıyor. Farklı sektörlerden 21 şirket, 2024 projeksiyonlarını Almanak özel sayısı için anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.