Cari açık 2019’a düşüşle girdi
Geçen yıl ekonominin krize girmesi işsizliği hızla yükseltirken cari açığın ise hızla düşüşe geçmesini sağlamıştı. Cari açıktaki bu düşüş eğilimi 2019’un ilk ayında da devam etti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, cari işlemler dengesi ocak ayında 813 milyon dolar açık verdi. 2018’in aynı ayındaki cari açık bundan çok daha yüksek ve 7 milyar 34 milyon dolardı. Buna göre ocak ayında cari açıkta yüzde 88,4 düşüş yaşandı.
Ocak ayındaki cari açık geçen yılki seviyesinin çok altında çıkınca yıllık cari açıkta da büyük bir düşüş oldu. 2018 yılını 27,8 milyar dolar düzeyinde kapatan yıllık cari açık, 2019’un ilk ayında 21,6 milyar dolara geriledi.
Yıllık bazdaki cari açık geçen yılın ilk ayında 51,7 milyar dolardı. Yani bir yılda cari açıkta 30,1 milyar dolarlık düşüş yaşanmış durumda. Cari açıktaki düşüşün şubat ayında da devam ettiğini şimdiden söyleyebiliriz.
Bunu dış ticaret verilerine bakarak söylüyoruz. Türkiye’de cari işlemlerin çok büyük bölümünü dış ticaret işlemleri oluşturduğu için cari açık ile dış ticaret açığı birbirine paralel seyrediyor. Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 62,2’lik düşüşle 5,8 milyar dolardan 2,2 milyar dolara inmişti.
Dış ticaret açığındaki bu düşüşün yansıması şubat ayında yıllık cari açığı 18 milyar doların altına çekmiş olabilir. Ekonomideki gidişat cari açıktaki düşüşün önümüzdeki aylarda da süreceğini düşündürüyor.
2008-2009 resesyonu sırasında yıllık cari açık bir ara 10 milyar doların altına kadar inmişti. Belki bu sefer daha aşağıları da görebiliriz.
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