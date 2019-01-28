Kamu borcu 2018’de eşik atladı
Merkezi yönetim borç stoku 2018 yılını 1 trilyon 67 milyar TL düzeyinde kapattı. Bu stok 2017 yılı sonunda 876 milyar TL düzeyindeydi. Buna göre 2018 yılında hükümetin borcunda yüzde 21,7’lik artış yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Merkezi yönetim borç stoku 2018 yılında trilyon TL sınırını aşarak yeni bir eşiğe de geçiş yapmış oldu. Bu sınır temmuz ayında aşıldı. Hatta merkezi yönetim borç stoku ağustos ayında 1 trilyon 153 milyar TL’ye kadar çıktı.
Neyse ki daha sonra biraz gerileyerek 2018 yılını daha düşük bir seviyede kapattı. Merkezi yönetim borç stokunun 2018’de bu kadar hızlı yükselmesine döviz kurlarındaki sıçramanın büyük etkisi oldu.
2017 yılı sonunda 3,82 TL olan dolar kuru, yüzde 38’lik artışla, 2018 yılı sonunda 5,27 TL’yi buldu. Döviz kurlarındaki sıçrama döviz cinsinden borçların TL karşılığını arttırdığı için merkezi yönetim borç stokunun şismesine yol açtı.
Bu nedenle 2018 yılında merkezi yönetimin dış borç stokundaki artış yüzde 40,9’u buldu. Merkezi yönetimin iç borç stokundaki artış ise çok daha düşük ve yüzde 9,5 olarak hesaplanıyor.
Merkezi yönetim borç stokundaki artış muhtemelen bu yıl da devam edecek. Ekonomideki resesyondan çıkmak amacıyla gevşek maliye politikasının sürdürülmesi ve bu nedenle bütçe açığının giderek yükselmesi, hükümetin borçlanmada frene basmasına imkan vermeyecek gibi görünüyor.
Hal böyleyken bir de döviz kurlarında yeni bir sıçrama yaşanırsa merkezi yönetim borç stokunda yeni rekorlar gündeme gelebilir.
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