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  • 15 anketin sonuçları derlendi: ABD başkanlık yarışında son durum ne?

15 anketin sonuçları derlendi: ABD başkanlık yarışında son durum ne?

ABD'de yapılan bir ankete göre, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin adayı olan Donald Trump ile muhtemel rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki puan farkı 1,3'e düştü.

01 Ağustos 2024 | 12:12
Son Güncellenme: 01 Ağustos 2024 | 12:49
15 anketin sonuçları derlendi: ABD başkanlık yarışında son durum ne?

The Cook Political Report isimli anket şirketi, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin son 60 günde yapılmış 15 anketin sonuçlarını derledi.

Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilmeden önce Trump ile arasında rakibi lehine ortalama 2,7 puan farkı bulunuyordu.

Ancak Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Harris'in muhtemel aday olarak ön plana çıkmasının ardından Demokratların oy oranı yüzde 44,7'den yüzde 46,2'ye çıktı.

Böylece yüzde 47,5 oy alan Trump ile Harris arasındaki puan farkı 1,3'e düştü.

Kadınların çoğunluğu Harris'i, erkeklerin çoğunluğu ise Trump'ı tercih ederken, siyahi Amerikalıların yüzde 72,4'ü Harris'e, yüzde 19,3'ü Trump'a oy vermeyi düşünüyor.

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Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu
Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
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