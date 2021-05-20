Boşanma kararıyla gündemde olan Microsoft’un kurucusu milyarder iş adamı Bill Gates için yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD basını Gates’in Nobel Barış Ödülü için Jeffrey Epstein’den yardım istediğini öne sürdü.

Bill Gates’in Nobel Barış Ödülü alabilmek için, çocuk istismarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile görüştüğü iddia edildi.

BBC Türkçe’nin New York Times ve Daily Beast’ten aktardığına göre; iddiaların kaynağının Gates Vakfı’nın eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.

Eski çalışanın açıklaması, bir Norveç gazetesinin Gates ve Epstein’in 2013’te Strasbourg’a giderek Nobel Komitesi’nin başında olan dönemin Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ile görüştüğünü yazmasının ardından geldi.

Gates Vakfı’ndan bir temsilci ise Nobel ödülünün onur verici olacağını fakat Bill Gates’in bunun için böylesine bir kampanya yürütmediğini ve Epstein ile görüşmediğini söyledi.

Cinsel taciz suçundan hüküm giyen ve 2019 yılında cezaevinde intihar eden Epstein ve Gates’in önceki yıllarda görüştüğüne dair haberler çıkmış, Gates Vakfı’ndan yapılan açıklamada bunun bağış toplamak için olduğu açıklanmıştı.

Boşanma ve aldatma iddiasıyla da gündemde

1994 yılında evlenen Gates çifti, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları ortak açıklamayla boşanma kararlarını açıklamış ardından ise Bill Gates’in ‘şirket çalışanı bir kadına ilişki yaşaması nedeniyle’ yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi gerektiği yönünde bir karar aldığı iddia edilmişti.