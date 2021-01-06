ABD’de Trump destekçilerinin kongreyi basmasıyla yaşanan olaylarının ardından, başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Joe Biden’dan Trump’a çağrı geldi. ABD’nin yeni seçilen başkanı Biden, “Başkan Trump’ı TV’ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasayı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum” dedi.



Biden şöyle konuştu:

Başkan Trump’tan şimdi ulusal televizyona çıkarak bu işgale son verilmesi çağrısında bulunması istiyorum; bu bir protesto değil, başkaldırıdır.

Demokrasimiz hiçbir zaman görmediğimiz bir şekilde saldırı altında. Saldırı hem de ülkenin özgürlüğünün simgesi Kongre’ye ve bu ülkenin temsilcilerine yönelik. Kongre’de gördüğümüz kaos görüntüleri gerçek ABD’yi temsil etmiyor. Ve bunun şimdi sona ermesi gerekiyor. Bütün dünya bizi izliyor. Fotoğraf: AA

NE OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump’a destek gösterisi düzenleyenler, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti. Başkent Washington’da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine “sokağa çıkma” yasağı ilan edilmişti.