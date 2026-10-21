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ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Trump döneminde 300 bin vize iptal edildi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, göreve geldiği günden bugüne 300 binden fazla vizeyi iptal ettiği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Trump döneminde 300 bin vize iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mora Namdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konu hakkında açıklamada bulundu.

Namdar, Beyaz Saray'ın X hesabının "Trump yönetimi, tarihteki herhangi bir yönetimden daha hızlı bir tempoda ve daha fazla vize iptal etti." paylaşımını alıntılayarak "300 binden fazla vize iptal edildi ve bu sayı artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vize sahiplerinin Amerikan yasalarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Namdar, aksi takdirde ABD'ye seyahat etme "ayrıcalığını" kaybedeceklerini vurguladı.

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