"ABD ile müzakerelerde mevcut durumda ilerleme için çok az neden var"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Financial Times için kaleme aldığı makalede, ABD ile yaşanan gerilim, müzakere ihtimali ve İran'ın diplomatik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile müzakerelerde ilerleme beklenmediğini belirten Erakçi, bunun gerekçesini de ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerini sürdürmesi ve bir anlaşmaya varma isteğinin bulunmaması olarak açıkladı. Erakçi, ABD'ye sundukları 7 şartlık planın uygulanması halinde bölgedeki yaşamın yavaş yavaş normal seyrine döneceğini belirterek, "Mevcut durumda ilerleme için çok az neden var." ifadesini kullandı.

ABD’nin askeri çözümlerle krizlerin üstesinden gelemeyeceğini anlaması gerektiğini kaydeden Erakçi, ülkesinin diplomasi yolunu ilerletmeye hazır olduğunu ve aynı zamanda askeri tehditlere ve girişimlere karşı kendini savunma hakkını da koruyacağını kaydetti. Erakçi, İran'ın mevcut koşullarda savaş, saldırı tehdidi ve geniş yaptırımlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, savaşın hala devam ettiğini ve ülkesinin durumunun da bu gerçeği yansıttığını ifade etti.

Barışa ulaşamadıklarını ve barıştan da uzak olduklarını kaydeden Erakçi, tüm kararların savaş koşulları çerçevesinde alınması gerektiğini belirtti. Erakçi, ABD ile yaşanan ihtilafı sona erdirmek için barışçıl ve onurlu bir çözüm bulma yolunda kararlı olduklarını ancak ABD’nin İran ile barış istediği yönündeki iddiasına güvenmediklerini ifade etti.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'na alternatif rotaların oluşturulmasının Boğaz'ın küresel ekonomideki yerini zayıflatmayacağını ve İran’ın coğrafi konumu sebebiyle her zaman buradaki gemi trafiği üzerinde baskı yapma imkanına sahip olacağını savundu.

ABD’nin İran'a yeniden saldırması halinde bölge ülkeleri ile küresel ekonominin olumsuz etkileneceğine işaret eden Erakçi, ülkesinin kadim bir medeniyete sahip olarak hiçbir güç karşısında diz çökmeyeceğini ifade etti. Erakçi son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırarak yanlış bir hesap yaptığını ve bu yanlışın tekrarlanması halinde acı bir son ile karşı karşıya kalınacağını kaydetti.