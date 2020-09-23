Hava ulaşımını sürdürülebilir ve çevreci hale getirmek için Airbus’tan önemli bir adım geldi. Şirket, hidrojen yakıt hücreleri kullanan “sıfır emisyonlu” ilk yolcu uçağı tasarımlarını tanıttı.

Airbus 2035 yılında hayata geçmek üzere sıfır emisyona sahip olacak hidrojenle çalışan uçaklar üretme planını açıkladı.

Jet yakıtı yerine hidrojen kullanılması ile egzostan yayılan zararlı gazların sıfıra indirilmesi planlanıyor. Kısa mesafeler için tanıtılan, pervaneli hidrojenli uçağın 100 kişilik kapasiteye ve yaklaşık 1700 kilometre menzile sahip olacağı açıklandı.

2035’te hizmete girecek *

200 kişi taşıyacak jet motorlu yeni yolcu uçağınınsa 3 bin 700 km menzili olacak.

Tanıtımda en çok dikkat çeken öğe ise geniş gövdeli yolcu uçağı tasarımı oldu.

Bu tasarımın sıfır emisyonun yanı sıra, yakıt tüketimini de yüzde 20 azaltacağı ifade ediliyor. Uçakların 2035’te hizmete girmesi planlanıyor.

Küçük ölçekli ilk modellerin ise önümü