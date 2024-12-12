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Avrupa'da zayıf ekonomiye karşı yılın dördüncü faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

12 Aralık 2024 | 17:12
Avrupa'da zayıf ekonomiye karşı yılın dördüncü faiz indirimi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarını açıkladı. Bankanın para politikasına ilişkin açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3,25’ten yüzde 3’e indirdiği belirtildi. Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,40’a indirdi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın 8. toplantısında hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana dördüncü indirim geldi. ECB’nin kararı Avro Bölgesi genelinde yavaşlayan ekonomik büyüme ve kasımda yüzde 2,3 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi. AA

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (11 Aralık)
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün sermaye artırımı başvurusu duyuran 3 şirket
Hun Yenilenebilir Enerji'nden (HUNER) tahkim süreci açıklaması
Gübretaş, 70 milyon euroluk yatırımını duyurdu
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
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