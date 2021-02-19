Microsoft’un kurucusu Bill Gates, mevcut aşıların Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı daha az etkili olduğu haberlerinin gelmesi üzerine, mutasyonlara karşı üçüncü doz Covid-19 aşısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Covid-19’un yeni mutasyonlarıyla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eşi Melinda Gates ile birlikte kurdukları Bill & Melinda Gates Foundation ile AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax aşılarına maddi destek sağlayan Bill Gates, her geçen gün bir başka türü ortaya çıkan Covid-19 mutasyonları ile ilgili mevcut aşıların yetersiz kalabileceğini söyledi.

Özellikle Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına karşı mevcut aşıların daha az etkili olduğu araştırmalarının çıkması üzerine Gates, üçüncü bir Covid-19 aşısı dozuna ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyarıda bulundu.

CBS gece haberlerinden Norah O’Donnell’a konuşan Gates, “Şimdiki tartışma şu ki, mevcut aşının süper yüksek bir haline mi ihtiyacımız var, yoksa tamamen aynı olan üçüncü bir doza mı ihtiyacımız var, yoksa modifiye edilmiş başka bir aşıya mı ihtiyacımız var? ” dedi.

‘İKİ DOZU OLMUŞ KİŞİLER ÜÇÜNCÜ DOZU OLABİLİR’

Bill Gates, “ABD’de üretilen, kullanılan ya da kullanılması planlanan beş aşının tümü mutasyonlara karşı değişiklik yapmayı planlıyor, bu durumda iki dozu olmuş kişiler üçüncü bir dozu olabilir” derken “Sanırım, bu mutasyonların ABD’yi derinden etkilediğinde halkı korumak için mutasyonları da kapsayan bir aşıya sahip olmanın en doğru ihtimal olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi eski başkanı Dr. Scott Gottlieb, 7 Şubat’ta CBS News’e verdiği demeçte, şu anda ABD’de uygulanan aşıların yeni mutasyonlara karşı “makul koruma” sağladığına inandığını söylemişti. Bununla birlikte Gottlieb, “Aşılar yeni türlere karşı daha az etkili olurlarsa sonbaharda takviye atışları yaptırmak da gerekli olabilir” dedi.