Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarla dikkat çeken Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yeni bir öngörüde bulundu. ABD’nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirten Gates, “ABD için önümüzdeki dört – altı ay virüsün en ölümcül dönemi olabilir” dedi. Gates, “Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü (IHME), 1 Nisan 2021’e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz” dedi.

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Covid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gates, “Koronavirüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir” dedi.

CNN’e konuşan Gates, “Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay koronavirüs salgınının en kötü dönemi olabilir. Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü (IHME), 1 Nisan 2021’e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz” dedi.

2015 yılında koronavirüse benzer bir salgının olabileceğini söylediğini belirten Gates, “ABD’nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015’te tahminlerimi yaparken hayatını kaybedenlerin sayısının daha yüksek olacağından söylemiştim. Virüs her geçen gün daha ölümcül olabilir. Henüz en kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünya ekonomisine zararı beş yıl önceki tahminlerimden çok daha kötü” şeklinde konuştu.

NTV’de yer alan habere göre, aşı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bill Gates, “Tüm aşıların üretim kapasitesini arttırmalıyız. Önümüzdeki aylarda birçok aşı kullanım onay alacak. Üretim daha da kolaylaşacak” şeklinde konuşurken Trump’ın Moderna aşısını sadece ABD’de kullanılmasını onaylayan yasaya ise ”Biz de Alman aşısından faydalanacağız. ABD diğer ülkelerin çalışmalarından yararlandı. Bu nedenle tamamen bencil olmamalıyız” diye konuştu.

“AŞI SIRAM GELDİĞİNDE YAN ÇİZMEYECEĞİM” *

ABD’nin eski başkanları Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama gibi aşıyı gönüllü olarak halkın önünde yaptırabileceğini söyleyen Gates, bunun kamuoyunun aşıya güvenini artıracağını belirtirken “Ben de aynısını yapacağım. Sıram geldiğinde yan çizmeyeceğim. Zamanı geldiğinde aşıyı görünür bir şekilde yaptıracağım. Çünkü hastalığı başkalarına geçirmemek herkes için en iyisi” şeklinde konuştu.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates Vakfı, aşı geliştirme ve hastalıkla mücadele çalışmalarına şimdiye kadar 1,75 milyar dolar yardımda bulundu.