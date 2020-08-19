Tesla hisselerinin dünkü seansta 1900 doları geçerek rekor tazelemesi hissedarların yanı sıra şirketin kurucusu Musk’a yaradı. Tesla’nın S&P 500 endeksine göz kırpmasıyla yaşanan yükseliş Musk’ın servetine dün 13 milyar dolar kazandırdı. Tesla’da bu yıl yaşanan yüzde 350’nin üzerindeki artış Musk’ın servetini 60 milyar doların üzerinde yükselterek 90.3 milyar dolara çıkardı. Bernard Arnault ve Mukesh Ambani’yi geçen Elon Musk böylelikle dünyanın en zengin 4. kişisi oldu.

Elon Musk servetine servet katmaya devam ediyor. Tesla’nın kurucusu olan Musk, şirket hisse değerlerinin bu yıl yaşadığı sert yükseliş sonrasında, Louis Vitton, Dior gibi markaların sahibi olan lüks tüketim ürünleri şirketi LVMH’nin patronu Fransız Bernard Arnault’u geçerek dünyanın en zengin 4. kişisi oldu.

Sadece bir günde 13 milyar dolar kazandı *

Habertürk’te yer alan habere göre, 2020 yılı başında 27 milyar dolarlık kişisel serveti olan Elon Musk, Tesla hisselerinin dün yüzde 15’e yakın artıp 1910 doları geçme ve rekor tazelemesiyle yıl genelinde yüzde 350’nin üzerinde değerlendi. Musk’ın serveti bu yıl 62.8 milyar dolar artarken toplam serveti de 90 milyar doları aştı. Ünlü milyarderin sadece dünkü yükselişten kazancı 13 milyar doları buldu.

Tesla hisselerindeki rallide en önemli nedenler biri şirketin düzenli kâr edememesine rağmen gösterdiği potansiyel, elektrikli araçlara olan talep ve Tesla’nın konumunun yanı sıra şirketin S&P 500 endeksine dahil edileceği haberleri oldu.

Musk’ın bir diğer girişimi olan uzay araştırmaları kuruluşu SpaceX de, 49 yaşındaki milyardere 3 milyar dolar kazandırdı. Salı günkü SEC verilerine göre 1.9 milyar dolarlık yeni kaynak bulan SpaceX’in değerlemesi 46 milyar dolar oldu.

Dünyanın en zengini Bezos *

Dünyanın en zengin kişisi ise açık farkla Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos oldu. Pandemi döneminde e-ticaretin öne çıkmasıyla Amazon hisseleri de rekor kırarken Bezos sadece bu yıl 90 milyar doların üzerinde zenginleşti ve serveti 195 milyar dolara geldi. Onu diğer teknoloji şirketleri patronları Bill Gates ve Mark Zuckerberg izliyor.