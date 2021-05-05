Arjantin’de yazılım firması 10Pines’ta çalışanların maaşlarını iş arkadaşlarının belirliyor. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ekip içerisinde CEO ya da gerçek bir yönetici yok. Bunun yerine, “iş ortakları” ya da “ustalar” var. 10Pines’ın kurucu ortağı Jorge Silva, “Artışlara karar verecek patron olmadığından, gücü insanlara devrediyoruz” diyor.

2010 yılında kurulan ve 85 çalışanı olan 10Pines başkent Buenos Aires’te faaliyet gösteriyor. Şirkette kârın yüzde 50’sini çalışanlar paylaşıyor.

Şeffaf ve demokratik olmaya çalışan şirkette maaşlar, yılda 3 kez yapılan “maaş belirleme toplantıları”nda belirleniyor. Bu toplantılara işe yeni katılan ve deneme sürecinde olanlar hariç herkes katılıyor.

Çalışanlar (veya şirkette onlara yol gösterenler) maaşlarının ne kadar artması gerektiğini söylüyor ve teklifleri açıkça tartışılıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Ariel Umansky isimli çalışan Aralık 2020’de yüzde 7’lik zammı geri çevirerek nedeni bu sözlerle açıklıyor:

“İş arkadaşlarının nezdinde bunun doğru olmadığını hisseden Umansky, “Benden daha iyi performans sergilediğini düşündüğüm insanlara karşı kendimi güvensiz hissettim. Bir sahtekar gibi hissetmek çok kolay.”

‘Hiyerarşisiz şirket’

Şirket, mümkün olduğunca düz bir hiyerarşiye sahip olmayı ve çalışanlara karşı şeffaf olmayı hedefliyor.

3 aylık deneme sürelerinin ardından işe alınan her yeni personel, ekibin geri kalanıyla birlikte aylık yapılan ve potansiyel yeni müşteriler, harcamalar, şirket finansmanı ve elbette maaşlar gibi önemli şirket kararlarının kararlaştırıldığı açık toplantılara katılıyor.

Ekip içerisinde CEO ya da gerçek bir yönetici yok. Bunun yerine, “iş ortakları” ya da “ustalar” var.

10Pines’ın kurucu ortağı Jorge Silva, “Artışlara karar verecek patron olmadığından, gücü insanlara devrediyoruz” diyor.

İşe alımlar nasıl yapılıyor?

İşe yeni başlayanların belli bir dereceye kadar kendi maaşlarını müzakere edebileceğini söyleyen Silva bu durumun başlangıçta sorun yaratabileceği görüşünde. Silva, bu nedenle yeni çalışanlara önerilen maaşların, şirkette benzer deneyime sahip olanlarla görüşülerek karara bağlandığını söylüyor.

İşe alım sürecindeki son mülakatta ise aday 80 kişilik ekibin tamamıyla tanışıyor. Burada amaç adayın, ekibin çalışma dinamiğini görmesi. Bu aşamada adaya herhangi bir teknik soru sorulmuyor.

Silva, “Dahi bile olsalar, bazılarının takıma uyum sağlamayarak gerilim yaratacaklarını hissedebiliyoruz” diyor.

Yaklaşımını “sosyokrasi” olarak tanımlayan 10Pines, Brezilyalı iş insanı Ricardo Semler’den ve aile şirketi Semco’yu dönüştürme deneyiminden ilham aldı. Semler, kendi deneyimlerini Türkçede de “Maverick” ismiyle yayımlanan kitabında kaleme aldı.

10Pines’ın kurucu ortağı Jorge Silva, “Bu kitabı, kutsal kitabımız olarak gördük” diyor.