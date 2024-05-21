Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar

Bu dev proje, her yıl yaklaşık 680 bin ton kömür eş değeri tasarrufu sağlayarak ve karbondioksit emisyonlarını 1,77 milyon ton azaltarak önemli bir çevresel fayda sağlayacak. Proje, Tianwan Nükleer Santrali yakınlarında konumlanıyor ve iki ana bölümden oluşuyor: deniz üstü ve kara üstü.



Deniz üstü bölüm, fotovoltaik modüllerden oluşuyor. Fotovoltaik, güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştüren bir teknoloji anlamına geliyor. Bu teknoloji, yenilenebilir enerji üretiminde kritik bir rol oynayarak fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor ve çevreye olan zararı en aza indiriyor. Kara kısmı ise 400 megavat-saat kapasiteli bir enerji depolama tesisi olarak planlanmış. Enerji depolama tesisleri, üretilen enerjinin verimli bir şekilde saklanmasını ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlıyor. Projenin kara kısmının inşaatının Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



Çin Ulusal Nükleer Şirketi’ne (CNNC) bağlı bir şirket tarafından yönetilecek olan bu yeni fotovoltaik proje, nükleer santral ile birleşerek toplamda 10 gigavatın üzerinde kurulu kapasiteye sahip büyük ölçekli entegre bir enerji üssü oluşturacak. Bu proje, nükleer-fotovoltaik entegre temiz enerji üssü olarak örnek teşkil etmeyi hedefliyor. (Kaynak/Matriks Haberler)