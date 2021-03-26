Dünyanın en önemli su yollarından Mısır’daki Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan “The Ever Given” isimli dev konteyner gemisinin sahibi Japon firma, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik “güçlüklerle karşılaşıldığını” bildirdi. Firmanın sahibi Shoei Kisen, geminin Mısır’daki Süveyş Kanalı’nda karaya oturması sonucu, seyrüseferin aksamasından doğrudan etkilenen gemilerin operatörlerinden özür diledi. Konteyner gemisi her gün tahmini olarak 9,6 milyar dolarlık (yaklaşık 77 milyar TL) bir zarara neden oluyor. Kanalın açılmasının haftalar alabileceği düşünülüyor.

Geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerin “zorluklarla karşılaştığını” kabul eden Japon firma, yerel otoriteler ile geminin operatörü firmanın iş birliği halinde tüm çabanın gösterileceğini bildirdi.

Shoe Kisen’in sahibi olduğu ve Tayvanlı “Evergreen” firmasınca işletilen 400 metre uzunluğundaki yük gemisi 24 Mart’ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışıp kalmıştı.

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre çok sayıda çekici römorkör ile hafriyat makinası, geminin oturduğu bölgeden hareket ettirilerek yeniden seyrine dönmesi için çaba gösteriyor.

Japonya’nın en büyük tersanelerinden kabul edilen Ehime eyaletindeki Imabari Shipbuilding tarafından 2018’de üretilen “The Ever Given” gemisinin Çin’den yola çıkarak Hollanda’ya gitmekte olduğu öğrenilmişti.

Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.

160’TAN FAZLA GEMİ BEKLİYOR

Lloyd’s List’in verilerine göre kanalın her iki ucunda bekleyen şu anda 41 dökme yük gemisi ve 24 petrol tankeri olamak üzere 160’tan fazla gemi var.

Lojistik sağlayıcısı OL USA başkanı Alan Baer, ​​”Her gecikme günü için, gecikmeleri geri almanın iki gün süreceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar geçen üç güni altı günlük süregelen gecikmeler yol açıyor. Karaya oturmuş gemi, tüketici ürünleri yüklü binlerce konteyneri geciktirmenin yanı sıra, ihracat için gerekli olan boş konteynerleri de bağladı” dedi.