Görsel medya devi borç yapılandırması için ABD’de iflas sürecini başlattı: Şirket borsadan da çekilecek

ABD merkezli fotoğraf ve görsel medya devi Getty Images, borçlarını yapılandırmak ve şirketi borsadan çekerek özel mülkiyete geçirmek amacıyla ABD'de iflas sürecini resmen başlattığını duyurdu.

AFP'de yer alan habere göre; şirket tarafından yapılan açıklamada, önceden planlanmış yeniden yapılanma planının resmi onayı için süreç başlatıldığı belirtilerek, "Planın en verimli şekilde hayata geçirilmesi amacıyla, ABD'deki bazı bağlı ortaklıklarımız için Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi nezdinde gönüllü Bölüm 11 başvurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Süreç yıl sonuna kadar tamamlanacak

Aralarında Fransız haber ajansı AFP'nin de bulunduğu çok sayıda medya kuruluşuyla ortaklığı bulunan Getty Images, Ekim ayında ana alacaklılarıyla anlaştığını ve "önceden paketlenmiş" bir iflas süreci yürüteceğini duyurmuştu. Anlaşma kapsamında Getty Ailesi ve Koch Equity Development iştirakleri, borçların ödenmesi amacıyla şirkete 533 milyon dolara varan yeni yatırım sağlayacak.

Şirket, daha önce duyurulan finansal yapılandırma sürecinde bir sonraki aşamaya geçildiğini belirterek, gerekli yasal ve idari onayların alınmasının ardından sürecin yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Faaliyetler kesintisiz devam edecek

Yapılan açıklamada, Koch tarafından sağlanan 143 milyon dolara kadar finansman ve mevcut faaliyetlerden elde edilen nakit akışı sayesinde, şirket operasyonlarının süreç boyunca normal seyrinde devam edeceği vurgulandı. Yapılandırma tamamlandığında Getty Images, hisseleri borsada işlem görmeyen özel bir şirket haline gelecek ve yatırımcı konsorsiyumuna ait olacak.

Ekim ayında yapılan hisse senedi bildirimlerinde Getty Images, hisse fiyatının 1 doların altına düşmesi nedeniyle New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan (NYSE) çıkarılma uyarısı aldığını açıklamıştı.

Getty Images, 2025 yılında 206,1 milyon dolar zarar bildirmişti.