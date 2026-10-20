Hürmüz krizinden rekor kazanç: Petrol devleri savaş nakdini nasıl kullanacak?

Ortadoğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar enerji fiyatlarını zirveye taşırken, küresel petrol devleri 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yüksek kârlar açıklamaya hazırlanıyor. Ayrıca şirketler, oluşan dalgalanma ve tırmanan rafineri marjları sayesinde elde ettikleri sermayeyi yeni yatırımlar yerine borç ödemelerine ve bilançolarını güçlendirmeye ayırıyor.

Şubat ayından bu yana süren kriz nedeniyle yükselen enerji fiyatları, şirketlerin kazançlarını artırırken rafineri marjlarını da tarihi seviyelere çıkardı. Shell, BP ve TotalEnergies rafineri marjlarının geçen yılın aynı dönemine göre üç ila dört kat artmasını beklerken, Shell varil başına 42 dolar ile rekor seviye öngörüyor. Exxon tarafında ise yüksek rafineri marjlarının dağıtım karını önceki çeyreğe kıyasla 4,5 milyar dolar artırması bekleniyor. TotalEnergies ise rafineri ve kimya birimindeki nakit akışının 4 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Borç azaltımına odaklanacaklar

Tthe Straits Times'da yer alan habere göre; geçmiş dönemlerdeki yüksek kazanç zamanlarında kontrolsüz harcama yapmakla eleştirilen petrol devleri, bu kez nakit disiplinini koruma sözü veriyor. Şirketlerin üçüncü çeyrek bilanço açıklamaları öncesinde Chevron ve Exxon, elde edilen nakdi borç ödemelerine yönlendirdiğini bildirdi. Net borcunu azaltma hedefine planlanandan bir yıl erken ulaşan BP’nin de sermaye harcamalarını sabit tutarak 2028 yılına kadar borç azaltımına odaklanması bekleniyor.

Analist raporlarına göre Shell’in dördüncü çeyrekte 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıklaması beklenirken, Chevron yatırımcıları ise şirketin Venezuela’daki faaliyetlerini ve Kazakistan’daki TCO ortak girişimi sözleşmesini takip ediyor.

Shell ve TotalEnergies üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 29 Ekim’de açıklayacak. BP, Chevron ve Exxon ise bilançolarını 30 Ekim’de kamuoyuyla paylaşacak.