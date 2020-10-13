Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, tekrar 200 milyar dolar servet sınırını geçti.

Online alışveriş platformu Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, Agustos ayında 200 milyar dolar servet sınırı geçen ilk insan olarak tarihe geçmişti, fakat sonradan Amozon hisselerinin hafif gevşemesi ile serveti 200 milyar doların altına inmişti. Bezos, dün Amazon hisselerinin tekrar yükselişe geçmesiyle kendisine ait rekoru egale etti.

Bir günde 8,5 milyar dolar kazandı *

Pazartesi günü Bezos’un 1994’te kurduğu Amazon hisseleri yüzde 4.75’lik yükselerek Bezos’un servetinin 8,5 milyar dolar artmasına ve 201,6 milyar dolara ulaşmasını sağladı. Jeff Bezos piyasa değeri 1,7 trilyon dolara ulaşan dev şirket Amazon’un yüzde 11 hissesine sahip olması sebebiyle, hisse fiyatındaki ufak hareketlenmelerde dahi servetine milyarlarca dolar katabilmekte.

Pandemide servetini ikiye katladı *

Pandemi döneminde dünyanın online satışa dönmesiyle zaten ciddi bir yükseliş içerisinde olan Amazon hisseleri dün Prime Day’de şirketin satışlarını arttırmasıyla rekor kırdı. 1 Ocak itibariyle 115 milyar dolar serveti olan Jeff Bezos servetini bu sene neredeyse ikiye katladı.

Servetinin yüzde 90’ı Amazon hisselerinden oluşan Bezos Washington Post, Blue Origin ve daha birçok yatırım şirketinin de sahibi. Bezos’un ayrıca Washington State, California ve Washington D.C’de emlak yatırımları bulunuyor.