ABD’li rapçi Kanye West’in kendi tasarladığı ayakkabıları açık artırmada beklentileri de aşarak 1,8 milyon dolara alıcı buldu.

ABD’li rapçi Kanye West’in 2008’deki Grammy Ödülleri’nde giydiği ve kendi tasarımı olan Nike Air Yeezy 1 model ayakkabılar, ünlü Sotheby’s müzayede evindeki açık artırmada 1.8 milyon dolara satıldı. Ayakkabıların 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu.

Bu alanda bir önceki rekor ABD’li basketbolcu Michael Jordan’ın ayakkabılarına ait. Christie’s müzayede evinin Ağustos 2020’de açık artırmaya çıkardığı Nike Air Jordan 1 model ayakkabılar 615 bin dolara satılmıştı.

Sothebys’den yapılan açıklamada satışın, halka açık bir açık artırmada bir çift spor ayakkabı için ödenen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekildi. West’in ayakkabıları aynı zamanda fiyatı 1 milyon dolara erişen ilk spor ayakkabı olma özelliği de taşıyor.

West’in artık protesto edip katılmadığı Grammy töreninde giydiği Nike Air Yeezy 1’ler spor giyim devi Nike ile işbirliğinin bir ürünü olarak doğmuş, piyasaya sürülmesi ise Nisan 2009’u bulmuştu. Air Yeezy 1’ler 2 bin ila 4 bin dolara satılmıştı. Air Yeezy 2 de 2012’de satışa çıkarılmıştı.