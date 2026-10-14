Federal düzenleyici kurumlar, Bank of America’ya (BofA) 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlemi zamanında bildirmediği gerekçesiyle Salı günü 1,21 milyar dolar para cezası kesti.

Yahoo Finance'de yer alan habere göre; ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) tarafından kesilen 1,2 milyar dolarlık ceza, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarafından verilen 750 milyon dolarlık cezayı da kapsıyor. OCC, bu cezanın kurum tarihindeki en büyük yaptırım olduğunu ve tutarın ABD Hazinesine aktarılacağını belirtti. Öte yandan Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) de bankayla 475 yaptırım ihlali vakası için ayrı bir kararla 11,6 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Hazine Bakanlığı, The Center Square’in sorularına hemen yanıt vermedi.

On binlerce kredi kartı hesabı incelendi



OCC denetçilerinin, bankanın 102 milyar dolarlık kredi kartı portföyünden aldığı küçük bir örneklem incelemesinde, 10 hesapta ticaret tabanlı para aklama şüphesi tespit edildi. Kurumun talebi üzerine bu hesapları inceleyen Bank of America, yalnızca beş hesap üzerinden yüz milyonlarca dolarlık şüpheli işlem bildirimi sundu. Kararda, OCC’nin resmi talebi olmasaydı bankanın bu hesapları inceleyeceğine veya bildirimde bulunacağına dair "hiçbir emare bulunmadığı" vurgulandı.

2019-2023 yılları arasında, bankanın o dönemki Banka Gizlilik Yasası (BSA) sorumlusu da dahil olmak üzere üst yönetimine, araştırılmaya sevk edilmeyen şüpheli faaliyetlerin yüzde 18 ila yüzde 44'ü için bildirim yapılmadığını gösteren raporlar iletildi. 2024 yılına gelindiğinde, müfettiş incelemesi bekleyen birikmiş dosya sayısı yaklaşık 200 bine ulaştı. ABD Banka Gizlilik Yasası, bankaların suç unsuru taşıdığından şüphelendikleri tüm işlemleri bildirmesini zorunlu kılıyor. FinCEN'e iletilen bu raporlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yaptırımların delinmesi ve terörün finansmanı gibi küresel soruşturmalarda kritik rol oynuyor.

Ulusal güvenlik riskleri ve "Meksika Sınırı" bağlantısı

Hazine Bakanlığı, bankanın şüpheli işlemleri uzun süre incelemesiz bıraktığını ve bunun da kolluk kuvvetleri açısından faydasız veya gecikmiş bildirimlere yol açtığını açıkladı.

Yetkililer, bildirilmeyen 1 milyar dolardan fazla işlemin doğrudan ulusal güvenlik riskleriyle ilgili olduğunu belirtti. Bu işlemler arasında Çinli para aklama şebekelerine ait emareler, dolandırıcılık vakaları ve ABD'nin güneybatı sınırıyla bağlantılı ticaret tabanlı para aklama faaliyetleri yer alıyor.