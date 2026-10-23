Modern çağın simyacıları: Nükleer füzyonla cıvayı altına dönüştürmeyi başardılar!

Business Standard'da yer alan habere göre; ABD merkezli bir girişim olan Marathon Fusion, nükleer füzyon teknolojisini kullanarak cıvayı kararlı altına dönüştürdüğünü öne sürdü.

San Francisco merkezli şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu dönüşümü geçen ay gerçekleştirdiğini duyurdu ve Avrupa Nükleer Araştırma Laboratuvarı (CERN) tarafından kırılan rekorun 10 kat daha yüksek bir üretim hızına ulaştığını iddia etti. Şirket, ne kadar altın ürettiğini veya sürecin maliyetini ise açıklamadı.

Süreç nasıl işliyor?

Şirket, füzyon reaksiyonları sırasında açığa çıkan nötronları cıvayı bombardımana tutmak için kullandığını belirtiyor. Bu işlem, cıvayı kararsız bir izotopa dönüştürüyor ve elementin bu formu daha sonra bozunarak altına dönüşüyor.

Bu iddia, CERN'de araştırmacıların 2015 ile 2018 yılları arasındaki operasyonlar sırasında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nı kullanarak altın çekirdekleri ürettiği daha önceki deneyleri takip ediyor. CERN, 2025 yılında bu deneylerde yaklaşık 29 pikogram (gramın 29 trilyonda biri) altın üretildiğini bildirmişti. Üretilen altın çekirdekleri, hızlandırıcının ekipmanlarıyla çarpışarak yok olmadan önce son derece kısa bir süre var olabilmişti. Marathon Fusion, geliştirdiği sürecin CERN'ün rekorunu 10 kat aştığını ifade ediyor.

Laboratuvar üretimi altın fiyatlarını düşürebilir mi?

Gelişme, toptan satış fiyatları 2015 seviyelerine göre %90 ila %95 oranında gerileyen laboratuvar üretimi elmaslarla karşılaştırmalara yol açtı. Daha ucuz laboratuvar elmaslarının erişilebilir olması, madenlerden çıkarılan elmas fiyatları üzerinde de baskı oluşturmuş durumda.

Ancak füzyon yoluyla altın üretmek daha farklı zorluklar barındırıyor:

Füzyon Santrallerine Bağımlılık: Teknoloji, henüz ticari olarak elektrik satışı yapmayan ticari füzyon güç santrallerinin geliştirilmesine bağlı.

Radyoaktivite Riski: Bu süreçle üretilen altın radyoaktif izotoplar içerebilir. Rapora göre bu durum, altının ticari kullanım için güvenli kabul edilmeden önce 18 yıla kadar depolanmasını gerektirebilir.

Gelecek öngörüleri

Marathon Fusion, gelecekteki bir füzyon güç santralinin, her bir gigawattlık elektrik üretim kapasitesi için yılda yaklaşık 5 ton altın üretebileceğini tahmin ediyor. Şirket, bu tür 100 santralin faaliyete geçmesi durumunda, toplam yıllık üretimin yaklaşık 500 tona ulaşabileceğini ve bunun da bir önceki yılın çıkarılan maden altını üretiminin yaklaşık %14'üne denk geleceğini iddia ediyor.