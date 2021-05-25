Morgan Stanley CEO’su James Gorman, enflasyondan dolayı Fed’in bu yılın sonuna doğru ‘tapering’e başlamasını ve 2022 yılının başlarında faiz artırmasını bekliyor.

Morgan Stanley CEO’su James Gorman, ABD Merkez Bankası Fed’in tahvil alım programını bu yılın sonuna doğru azaltacağını ve 2022’nin başlarında faizleri artırmaya başlayacağını düşündüklerini söyledi.

“Benim kişisel görüşüm faizlerin planlandığı gibi 2023’te değil gelecek senenin başlarında artırılmaya başlanacağı yönünde” diyen Gorman, Fed’in rakamlar ne gösterirse o şekilde ilerleyeceğini ve bunun sadece kendi görüşleri olduğunu belirtti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Fed’in dikkatli davranmaya devam ettiğini belirten Gorman, uzun dönemli bir enflasyon baskısı olmayacağını fakat göstergelerin enflasyonun yükseldiğine işaret ettiğini vurguladı.

Gorman enflasyon ile ilgili “Yıllardır devam eden sıfır enflasyon sonrasında net fiyat artışları görüyoruz. Bu da insanların dikkatini çekmeye başlıyor” dedi.

Gorman, ABD’deki ekonomik toparlanmaya güvendiğini belirterek, “Giderek artan bir şekilde insanlar enflasyonun daha yapısal ve uzun dönemli olacağını düşünüyor. Eğer durum buysa Fed bir noktada faiz indirmek zorunda” dedi.