Netflix 3. çeyrek bilanço sonuçlarını açıkladı: Kar beklentiyi aştı ama hisseleri değer kaybetti

Netflix, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

CNBC'de yer alan habere göre; şirket, gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 arttığını belirterek, bu yükselişte üye sayısındaki büyüme ve Mart ayında yürürlüğe giren abonelik fiyat artışlarının etkili olduğunu ifade etti. Netflix, fiyat artışlarına verilen tepkinin önceki düzenlemelerle ve beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Çeyrek dönemlik net kâr, geçen yılın aynı döneminde 2,55 milyar dolarken bu yıl 3,66 milyar dolara yükseldi. Şirket, kârdaki yıllık artışın kısmen giderlerin zamanlamasından kaynaklandığını aktardı. Netflix, dördüncü çeyrek gelirinin üyelik büyümesi, fiyatlandırma ve reklam gelirlerinin etkisiyle yüzde 11'den fazla artarak 13,44 milyar dolara ulaşmasını beklediğini bildirdi.

Dün borsa kapanışı sonrası hisseleri değer kaybetti

Şirket, 2026 yılının tamamına ilişkin gelir tahminini daraltarak, geçen yıla göre %13 artışla 51,1 milyar dolara ulaşmayı öngördüğünü açıkladı. Bu rakam, Netflix'in önceki bilançosunda sunduğu 51 milyar ila 51,4 milyar dolarlık aralığın alt sınırında kalırken, Wall Street'in 51,2 milyar dolarlık beklentisinin de altında yer aldı.

Gelişmelerin ardından Netflix hisseleri Salı günü borsa kapanışı sonrasındaki işlemlerde yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti. Yatırımcılar ve Wall Street, son organizasyonel değişikliklerin ve YouTube gibi rakiplerden gelen rekabet ile duraksayan izlenme oranlarının ardından şirketin yeni stratejisine dair detayları bekliyor.

Netflix geçen hafta çalışanlarının yaklaşık yüzde 6'sını işten çıkaracağını ve İçerikten Sorumlu Üst Düzey Yönetici (CCO) Bela Bajaria'nın görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Şirket, dördüncü çeyrek sonuçlarının bu kadro azaltımlarından etkileneceğini ve faaliyet kâr marjında yaklaşık 120 baz puanlık olumsuz bir etki beklediğini açıkladı.

Üyelere güçlü bir değer sunmaya devam

Yeni CCO olarak eski Disney yöneticisi Peter Rice göreve getirilirken, Rice'ın izlenme oranlarına ilişkin kaygıları nasıl ele alacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Hissedar mektubunda izlenme saatlerindeki büyümeye dair yatırımcı endişelerine değinen Netflix; miktar, kalite ve çeşitliliği kapsayan etkileşimin sağlıklı kalmaya devam ettiğini ve üyelere güçlü bir değer sunmayı sürdürdüklerini belirtti. Şirket; üyelere daha fazla eğlence değeri sunmak, teknolojiden yararlanmak ve gelire dönüştürmek üzere üç adımlı bir strateji izleyeceğini duyurdu.

Reklam geliri öngörüsü düşürüldü

Şirketin sunduğu değer teklifinin merkezinde yer alan daha ucuz ve reklam destekli abonelik paketine rağmen Netflix, reklam işine yönelik yıllık gelir beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Netflix, 2026 reklam gelir beklentisini daha önce öngördüğü yaklaşık 3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara düşürdü.

Eş CEO Greg Peters toplantıda yaptığı açıklamada, "Reklam işimiz lansmandan bu yana gerçekten etkileyici bir büyüme kaydetti ve önümüzde uzun bir büyüme yolu görüyoruz. Bu yıl reklam işimiz için büyük büyüme hedefleri belirledik ve agresif bir ürün yol haritası oluşturduk. Ancak, sektörümüzdeki benzer bir reklam altyapısının en hızlı kurulumunu gerçekleştiriyor olsak da şu an için yıllık agresif hedefimizin biraz gerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.