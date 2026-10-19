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Anadolu Ajansı
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"Savaş ihtimalini göz ardı etmiyoruz, bu kez daha şiddetli karşılık vereceğiz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, savaş ihtimalini göz ardı etmediklerini ve bu kez verecekleri cevabın daha şiddetli olacağını söyledi.

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"Savaş ihtimalini göz ardı etmiyoruz, bu kez daha şiddetli karşılık vereceğiz"

İran devlet televizyonuna konuşan Muhibbi, bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhibbi, "Savaş ihtimalini göz ardı etmiyoruz ve bu kez vereceğimiz karşılık çok daha şiddetli olacak." dedi.

Daha özel koşullarda kullanılması gereken bir silahı, daha az özel koşullarda hiçbir zaman kullanmadıklarını dile getiren Muhibbi, "Bu kez ABD çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak ve dünya ciddi bir enerji krizi yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Bölgenin İran için güvensiz hale gelmesi halinde bölgede artık hiçbir güvenliğin kalmayacağını belirten Muhibbi, savaşın yeniden tırmanması durumunda sürpriz unsurları devreye koyacaklarını kaydetti.

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Anadolu Ajansı
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