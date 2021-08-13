Sierra Leone, parası “leone”den üç sıfır atarak cüzdana sığacak şekilde küçük banknotlar basacak.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Sierra Leone Merkez Bankası Başkanı Kelfala Murana Kallon yaptığı açıklamada, ülkede artan enflasyonla mücadele kapsamında “leone”den üç sıfır atarak normal cüzdana sığacak daha küçük banknotlar basılacağını belirtti.

Kallon, yeni banknotların işlem maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra “vatandaşlara psikolojik destek” sağlayacağını söyledi.

Ülkenin mevcut para biriminin cüzdana sığmayacak kadar büyük olduğunu ve bu banknotları basmak için çok fazla para harcandığını anlatan Kallon, “Çok uzak olmayan bir gelecekte Sierra Leone, ‘yeni leone’ olarak adlandırılacak yeni para birimini kullanmaya başlayacak.” ifadesini kullandı.

Sierra Leone, bu kararla ihracatta rekabet gücünü yeniden kazanmayı ve para biriminin değerini ve satın alma gücünü aşındıran enflasyonu dizginlemeyi hedefliyor.

Dünya Bankası tahminlerine göre, ülkedeki enflasyon son yıllarda gerilemiş olsa da 2020’de hala yüzde 13,4’te seyrediyordu.

Eski İngiliz kolonisi, 7,5 milyon nüfusa sahip Sierra Leone, elmas ve diğer ham maddelerdeki zenginliğine rağmen dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak biliniyor. Ülke, 1991-2002 yıllarında 120 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaşla ve ardından 2014’ten 2016’ya kadar devam eden ebola salgınıyla sarsılmıştı. AA