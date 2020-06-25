Wirecard AG, büyük bir muhasebe skandalının ardından şirketin eski CEO’sunun tutuklanması sonrasında iflas başvurusunda bulundu.

Bilançosundan kaybolan 2 milyar dolarlık tutarı açıklamakta zorluk çeken şirketin yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Münih’te yapılan koruma başvurusuyla ilgili olarak aşırı borçluluk işaret edildi. Ayrıca şirket, iştirakleri için de başvuruda bulundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Wirecard Bank’in sürece dahil olmadığını söyledi. Almanya’da bankaların borçlarını ödeme zorluğu çektiğine ilişkin kararlar, finansal düzenleyici kurum BaFin tarafından veriliyor.

Bilançosundan 1.9 milyar euronun kaybolduğunu açıklaması sonrasında hızla gözden düşen şirket, sadece bir hafta öncesinde Almanya’nın finans sektörünün geleceği olarak görülüyordu.

Söz konusu gelişmelerin ardından Wirecard’ın hisseleri sert bir şekilde düşerken, yirmi yıl boyunca şirketin başında olan CEO Markus Braun, muhasebe yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.