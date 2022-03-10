Son haber… Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.
Ayrıntılar geliyor
Son haber… Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.
Ayrıntılar geliyor
Son dakika haberi...Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Zirve, 1,5 saat sürdü. Dünyanın takip ettiği...Daha fazla oku
Son haber... Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı. Ayrıntılar...
İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramovich'in mal varlığını dondurdu ve sahibi olduğu Chelsea Futbol Kulübünün satışını askıya aldı. İngiltere hükümetinden...
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, zararlı böcek kontrol birimini özel sermaye şirketi Cinven’e 2,4 milyar euroya satmak için anlaşma...
İngiliz hükümeti, 7 Rus oligarkın ülkedeki varlıklarının dondurulmasına ve seyahatlerinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu. İngiliz futbol takımı Chelsea FC'ye ek...
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