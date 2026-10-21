SpaceX 2026’nın 3. çeyreğinde rekor kırdı: Halka arz sonrası süper zeka rüzgarıyla ilk karlı çeyrek geldi

Haziran ayında SPCX hisse koduyla halka açılan SpaceX, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını 20 Ekim’de duyurdu.

Piyasanın 12,7 ila 12,9 milyar dolar aralığındaki beklentilerini geride bırakan şirket, toplam gelirini yıllık bazda yüzde 161 artırarak 14,58 milyar dolara çıkardı. Açıklanan veriler, Starlink ve geleneksel uzay operasyonlarındaki güçlü ilerleyişin yanı sıra SpaceX’in ağırlık merkezinin yapay zekâ ve süper zeka alanına kaydığını gösterdi.

Yapay zeka ve süper zeka en büyük segment oldu

Teslarati'de yer alan habere göre; Yapay Zeka/Süper Zeka segmenti, yıllık yüzde 830'luk artışla 7,56 milyar dolar gelir elde ederek ilk kez SpaceX'in en büyük iş kolu konumuna yükseldi. Büyümedeki temel etkenler; büyük bulut hizmetleri anlaşmalarının devreye girmesi, 2026'nın başlarında satın alınan Cursor’ın entegrasyonu ile Grok modellerinin ve yeni tanıtılan Grok Bot kişisel asistanının artan kullanımı oldu. CEO Elon Musk, yatırımcı toplantısında Grok Bot’u "bugüne kadar gördüğüm en hızlı büyüyen ürün" olarak tanımladı.

Starlink büyümesini sürdürüyor

Ağırlıklı olarak Starlink hizmetlerini kapsayan Bağlantı segmenti, yıllık %69, çeyreklik bazda ise %22 artışla 5,25 milyar dolar gelir elde etti. Birçok havayolu şirketinin Starlink'i tercih etmesiyle birlikte tüketici abone sayısı yıllık %89 artışla 13,6 milyona ulaştı. Tüketici başına ortalama gelir (ARPU) 69 dolara yükselirken, Starlink sistemi 3.800’den fazla uçakta aktif hale getirildi.

Uzay segmenti ve Starship başarısı

Uzay segmenti yıllık %6, çeyreklik bazda ise %84 artışla 1,77 milyar dolar gelir sağladı. Dönemin en önemli gelişmesi, 26 adet V3 Starlink uydusunu yörüngeye taşıyan ve ilk kez gelir getiren Starship görevi oldu. Bu uydular, standart bir Falcon 9 fırlatmasına kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla veri indirme kapasitesi sağladı.