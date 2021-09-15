Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, TIME dergisinin belirlediği dünyanın en etkili 100 kişisi arasındaki tek Türk oldu.

TIME dergisinin dünya çapında en etkili isimleri seçtiği ve bu yıl 18’incisini yayımladığı TIME 100 listesi açıklandı.

Dünyanın en etkili 100 kişisi arasında öncü isimlerden biri olarak gösterilen Birol, listedeki tek Türk oldu.

Birol, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, “Dünya ekonomisi için en önemli sektörlerden biri olan enerji sektörünü temsil etmek çok önemli. Türkiye’yi temsil etmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Beni tek üzen, çok kıymet verdiğim babamın bunu görememesi.” ifadelerini kullandı.

IEA’nın son yıllarda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini ve önemli işlere imza attığını anlatan Birol, şöyle konuştu:

“Bu dönüşüm sürecinde, gelişmekte olan ülkelerle daha yakından çalışmaya başladık. Geleneksel enerji türlerinin yanında yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konusunda önderlik etmeye başladık. Dünyanın tüm önemli ülkelerinin, enerji dünyasının liderleri stratejik kararlar almadan önce IEA’dan tavsiye alma ihtiyacı duyuyor. Biz nispeten küçük bir teşkilatız ama dünyada enerji ve iklim değişikliği politikalarına yön veren bir kuruluş haline geldik. Bu benimle birlikte çalışan 300’e yakın meslektaşım için de büyük bir gurur. Biraz önce tüm arkadaşlarıma mesaj atıp bu önemli onuru onlara ithaf ettim.”

Yüksek teknoloji verilerini bilgi birikimiyle bir araya getirdi

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry de TIME dergisinde Fatih Birol için kaleme aldığı yazıda, IEA Başkanı Birol’un yüksek teknoloji verilerini bilgi birikimiyle bir araya getirerek işlediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Dünya liderlerine güvenilir bir danışman olan Birol, karbon emisyonlarını azaltmak ve gezegenimizi kurtarmak için ne yapılması gerektiği konusunda tarafsız bir otorite. Birol, IEA’yı ağırlıklı olarak petrol piyasalarını takip eden bir kurumdan, dünyanın büyük ekonomilerine enerji teknolojilerinde danışmanlık eden lider bir kurum haline dönüştürdü. Bu yıl IEA 2050’de sıfır emisyon hedefine ulaşmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için ilk kapsamlı yol haritasını yayımladı. Çin, Hindistan, Endonezya gibi birçok ülke, kendisinden iklim değişikliğiyle mücadeleyi hızlandırmak ve sıfır emisyona ulaşmak için yol haritaları istedi. Bu hedefe ulaştığımızda ki eğer bu hedefe zamanında ulaşabilirsek, Fatih Birol’un, sözleri gerçeğe dönüştürmeye rehberlik ettiğini göreceğiz.”

IEA’da 1995’ten beri çeşitli görevlerde bulunan Birol, son 6 yıldır kurumun başkanlığını yürütüyor.

Time 100’deki isimler

TIME 100 listesinde ABD Başkanı Joe Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle gibi ünlü isimler yer aldı.